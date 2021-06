Durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli ha ospitato Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone che ha lanciato un appello. Nel corso dell’appuntamento è stata intervistata anche Silvana, una donna macedone scambiata per quella del famoso video realizzato a Milano dalla guardia giurata Felice Grieco.

Non c’entro niente con questa vicenda, mi vergogno e sono umiliata. Non posso più uscire perché ho paura di cosa possa pensare la gente. Da 35 anni ho un segno sulla fronte mentre nel video della donna avvistata a Milano non c’è. Mi hanno fatto andare in depressione, non dormo da otto giorni.

Silvana Jankovic ha aggiunto:

Io capisco la buona fede di tutti ma invito alla cautela, alla calma, di non fare allarmismi in rete, non è bello neppure per me sentire in tv che sarei nonna, che Denise sarebbe mamma, ciò non significa che le segnalazioni non devono essere fatte, ma fare prima accertamenti prima di far finire tutto in tv, altrimenti si crea solo confusione, a chi ascolta e a noi genitori.