Novità importanti nel caso di Denise Pipitone. Il nome della bambina di Mazara del Vallo, scomparsa misteriosamente 17 anni fa, esattamente il primo settembre 2004, torna in cima alle tendenza di Twitter, oggi, per un motivo ben preciso ripreso dai principali organi di stampa nazionali. Ci sarebbero degli accertamenti in corso su una giovane ragazza di Scalea la cui storia avrebbe delle analogie con quella della piccola Denise.

Denise Pipitone, accertamenti in corso su 19enne di Scalea: le novità

Stando a quanto riporta oggi il quotidiano Corriere della Sera, i carabinieri di Scalea starebbero eseguendo una serie di accertamenti su una ragazza di origini romene che vive nella città in provincia di Cosenza. Tutto sarebbe nato in seguito alla segnalazione di un cittadino secondo il quale si tratterebbe proprio di Denise Pipitone. Scrive in merito il quotidiano:

Chi ha segnalato la somiglianza (una coppia che vive nella stessa Scalea) pare abbia riferito diverse circostanze che potrebbero fare ipotizzare la verosimiglianza di quanto riferito. Ed ecco perché gli investigatori stanno procedendo ai controlli.

La ragazza che secondo Repubblica avrebbe 21 anni – età quasi corrispondente a quella di Denise Pipitone – non si sarebbe sottratta alle verifiche fornendo nomi dei genitori e altre informazioni utili a ricostruire il suo passato. Tuttavia avrebbe anche riferito la sua età che, secondo quanto riferisce invece Corriere sarebbe di 19 anni e quindi non corrisponderebbe a quella di Denise che oggi ne avrebbe quasi 21.

La ragazza avrebbe trascorso l’adolescenza in un istituto religioso in provincia di Cosenza. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza avrebbero riferito che sono numerose le segnalazioni che ricevono rispetto a Denise e ciascuna di queste viene scrupolosamente vagliata.

La Procura della Repubblica di Marsala è stata informata di tutto e ora dovrà decidere se procedere o meno ad effettuare la comparazione del Dna.