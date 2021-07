Caso Denise Pipitone, Gianluigi Nuzzi sbotta: “Hanno fatto una boiata!”

Quarto Grado, nonostante la diffida di Piera Maggio, continua ad occuparsi del caso di Denise Pipitone. Il programma dedicato ai casi di cronaca nera in onda su Rete 4 con Gianluigi Nuzzi, anche ieri sera è tornato a parlare della scomparsa della bambina di Mazara Del Vallo 17 anni fa.

Gianluigi Nuzzi, così come si legge su IlTempo.it, dopo aver mandato in onda documento che ha ripreso diversi stralci dei processi avvenuti negli anni successivi al rapimento di Denise Pipitone, ha commentato:

Nel servizio lanciato da Quarto Grado, si ascoltano le voci dell’avvocato Giacomo Frazzitta mentre interroga uno dei principali inquirenti che aveva il compito di registrare le intercettazioni:

In aula, le parole della persona che avrebbe pronunciato il nome della bambina diventano argomento di dibattito. – scrive IlTempo.it – A processo viene sentito anche l’ispettore della squadra mobile, allora responsabile della sala intercettazioni.

L’avvocato Frazzitta, a questo punto, ha chiesto all’inquirente specifiche sulla conversazione avvenuta dopo a quella registrata dalla cimice sul motorino:

Io ho detto che non è stata registrata – risponde l’ispettore- io ho detto quello che so io. Non esiste un documento cartaceo che attesta la conversazione tra Jessica e Alice.