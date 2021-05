L’avvocato Frazzitta ospite di Storie Italiane ha parlato della famosa lettera anonima, smentendo che la persona si sia palesata e riaccendendo i riflettori sul caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004.

Caso Denise Pipitone, avvocato Frazzitta: “L’anonimo? Non si è palesato!”

Io lo sto attendendo ancora, non è vero che l’ho incontrato , e comunque se l’avessi visto e lo direi sarebbe gravissimo. Io l’attendo l’anonimo ma se rimane tale vale zero. Parlate, venite in Procura, non bisogna più avere paura dopo 17 anni, basta.

L’avvocato di Piera Maggio ha parlato pure della famosa firma di Anna Corona:

Che ci sia un buco non c’è ombra di dubbio, è stato accertato condividiamo subito questa discrasia nell’orario di uscita e la perizia grafologica ce lo conferma. Noi stiamo approfondendo, non c’è da fare ancora molte questioni, o c’è stato una dimenticanza o questa firma non è mai stata fatta.

Vedremo cosa succede – ha aggiunto l’avvocato – stiamo approfondendo la questione della signora Adamo (la collega di Anna Corona, ndr) per vedere se è vera, ci sembra giusto chiarire.

Noi continuiamo a cercare Denise Pipitone e siamo sicuri sia ancora in vita, ma cosa sta accadendo in questo istante noi non lo sappiamo.