Il Festival di Sanremo 2024 ha avuto un ospite internazionale di grande rilievo: l’attore hollywoodiano John Travolta. La sua partecipazione, tuttavia, è stata al centro di alcune controversie dopo l’agghiacciante gag con Amadeus e Fiorello.

Uno dei momenti più discussi della seconda puntata del Festival di Sanremo è stato quando John Travolta ha ballato la “Qua qua dance” insieme a Fiorello e Amadeus.

Questo siparietto, giudicato da più parti imbarazzante, ha suscitato molte reazioni tra il pubblico e sui social media.

Pochissime ore dopo l’esibizione, durante la diretta di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha annunciato che Travolta ha deciso di non firmare la liberatoria per l’utilizzo di quelle immagini.

Di conseguenza, il video del ‘Ballo del qua qua’ non verrà mai più trasmesso in TV.

Un altro aspetto che ha suscitato discussioni è stato l’accenno a una possibile pubblicità occulta. Si è parlato di un compenso di un milione di euro per indossare un particolare paio di scarpe.

In merito si è esposta anche Selvaggia Lucarelli:

Non so se come dice il Corriere della sera il cachet di Travolta di un milione di euro sia stato pagato da U-Power, l’azienda di scarpe e abbigliamento da lavoro di cui John è testimonial (Travolta sul palco indossava scarpe U-Power spesso inquadrate e stranamente senza logo… pic.twitter.com/7YBc2BJaJs

— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 8, 2024