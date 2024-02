Durante la seconda puntata del Festival di Sanremo 2024, Amadeus ha ospitato John Travolta facendolo esibire in una serie di balletti che manco alla sagra del paese. Poi, il colpo di grazia è arrivato anche con Fiorello.

L’inedito terzetto si è trovato fuori dal Teatro Ariston sulle note de “Il ballo del Qua Qua”, ridicolizzando in maniera incredibile l’ospite internazionale.

Dopo la diretta di Sanremo 2024, Fiorello ha risposto alle critiche svelando come è nata la gag con il celebre attore:

Vogliamo affrontare l’argomento subito o non lo affrontiamo per niente? Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana. Tu non lo sai, perché tu non c’eri, tu eri impegnato a dire ‘Codice 01′. Mentre lui dice ‘Codice 01′, io mi prendo gli insulti. Tu sei là e io mi prendo gli insulti.

Io mentre la facevo, già avevo previsto tutto. Pensavo già: ‘Qui è la fine delle nostre carriere‘. Quella di Travolta sicuro, ma di più la nostra perché la gente dice che siamo stati noi.