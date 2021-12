Dopo la sfuriata al Grande Fratello Vip cosa è successo ad Alex Belli? Il man del game ha cercato di aprire la porta rossa e poi è letteralmente sparito dai radar delle telecamere. Successivamente ha fatto ritorno con una decisione “sottobraccio”.

Probabilmente Alex Belli ha avuto modo di parlare con gli autori del GF Vip per riacquistare la serenità. Dopo essere comparso nuovamente si è comportato come se nulla fosse accaduto.

Dopo aver ballato con Miriana e Biagio, che stavano organizzando una coreografia, ha suonato il pianoforte pure con Manuel Bortuzzo. Una cosa è certa: Alex Belli ha cambiato idea e rimarrà nella Casa del GF Vip.

Alex Belli verrà punito come è accaduto per Lulù Selassiè? La secondogenita delle princess durante l’attacco di panico, secondo Signorini avrebbe mancato di rispetto al programma.

L’attore, nel corso della sua sfuriata, non ci è di certo andato leggero con le parole contro il “game”:

Aprite questa porta! Fan**lo, non me ne frega un caz** di questo gioco di mer**. Apri questa porta caz**. Non sono scenate, me ne vado a fan**lo basta.