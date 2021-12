Nel pomeriggio di oggi, dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, i Vipponi si sono riuniti davanti al grande schermo per vedere alcuni video messaggi inviati loro dai parenti. Alex Belli però si è ritrovato a bocca asciutta: nessuno dei suoi familiari gli ha inviato alcun messaggio e la sua reazione non si è fatta attendere.

Alex Belli perde la testa dopo non aver ricevuto alcun video dalla famiglia

I concorrenti proprio ieri sera hanno appreso dell’ormai noto prolungamento del Grande Fratello Vip ed il conduttore Alfonso Signorini ha informato che terminerà ufficialmente il 14 marzo. La notizia ha lasciato alcuni Vipponi senza parole anche se il conduttore ha lasciato tutti loro liberi di poter decidere se restare o meno, annunciando anche che avrebbero potuto prendere la loro decisione dopo aver parlato con i propri agenti o parenti.

E così è stato: oggi tutti i concorrenti hanno ricevuto dei brevi video di supporto da parte dei familiari che li spronavano tutti a proseguire serenamente la loro avventura nella Casa. Tutti, ad eccezione di Alex Belli. Per lui nessuna parola né da parte di Delia Duran né da parte della sua famiglia.

L’attore non ha affatto preso bene questo silenzio e ben presto ha abbandonato il divano adirato e deluso. Anche gli altri concorrenti hanno potuto notare questo silenzio sospetto commentando tra di loro l’accaduto. È possibile che la famiglia di Alex abbia preso le distanze dal suo atteggiamento nei confronti della moglie Delia?

La reazione di Alex, di contro, è stata molto forte poiché ha minacciato di abbandonare la Casa e per questo si è diretto convinto verso la porta rossa, intenzionato ad aprirla e ad abbandonare il reality. Tuttavia il GF glielo ha impedito e l’attore ha avuto una sorta di crisi di nervi in seguito alla quale è intervenuta anche Soleil, prima che la regia censurasse il resto.

Il momento in cui Man realizza che non ha ricevuto un video nemmeno dal panettieri di Signorini #gfvip pic.twitter.com/JKzlEUNsIh — OverParty (@OverpartyC) December 11, 2021