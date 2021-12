Dopo l’eliminazione dalla Fazenda, Dayane Mello ha ripreso in mano la sua vita e presto tornerà anche in Italia per abbracciare la piccola Bubi. Nel frattempo, secondo quanto riferiscono gli amici di Twitter, l’ex del Grande Fratello Vip ha smesso di seguire Rosalinda Cannavò (alcuni sostengono che l’abbia bloccata): per quale motivo?

Dayane Mello smette di seguire Rosalinda sui social: la Cannavò commenta

Durante la sua permanenza alla Fazenda, Rosalinda Cannavò ha più volte dato il suo pubblico sostegno a Dayane Mello vittima, a sua insaputa, di una molestia con protagonista Nego do Borel che avrebbe abusato di lei contro la sua volontà durante il reality.

Dayane, una volta uscita dal reality, sarebbe stata informata di ciò che le è accaduto e, probabilmente, deciderà di muoversi in privato senza dare in pasto ai media un tema così delicato.

A quanto pare però, la modella brasiliana non avrebbe preso bene il sostegno ricevuto da Rosalinda Cannavò e, per questo motivo, avrebbe deciso di non seguirla più sui social.

L’attrice siciliana è voluta intervenire su Twitter per dire la sua in merito postando un commento molto chiaro:

Dico solo una cosa: continuerò a battermi per chi è vittima di violenze. Nulla mi fermerà mai… punto.

Voi cosa ne pensate?

Personalmente mi spiace molto che l’amicizia tra Rosalinda e Dayane si sia incrinata in questo modo e spero con tutto il cuore che in futuro decidano di chiarirsi faccia a faccia senza altre persone attorno a creare zizzania e dolorosa attenzione mediatica.

Crederò sempre nella forza delle donne e non mi permetterò mai di giudicare situazioni tanto delicate e personali.