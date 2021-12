Dayane Mello eliminata dalla Fazenda: il suo staff scrive un post discutibile

Finalmente Dayane Mello è stata eliminata dalla Fazenda, il reality-incubo che l’ha vista protagonista in Brasile dopo essere stata abusata (e non averlo ancora razionalizzato) e vessata in ogni modo possibile.

Dayane Mello eliminata dalla Fazenda

Spero solamente che adesso Dayane si prenda del tempo per se stessa e per rimettere in piedi la sua vita nel miglior modo possibile, tagliando definitivamente i ponti con tutti coloro che le hanno fatto male anche fuori dalla Fazenda, cercando di far passare il loro accanimento per una sorta di ridicola difesa.

Dayane è stata eliminata dalla Fazenda con il 27% e così, finalmente, dopo le molestie ed essere stata vittima di bullismo e accusata di omofobia, potrà riabbracciare la figlia e dedicarsi alla sua vita fuori da questo incubo.

Lo strano post del suo staff

Il suo staff, invece di gioire per l’eliminazione, ha scritto un post particolarmente criticato dalla rete (e ci credo!), dove parla bene di questa esperienza:

Intensità! L’intensità è tutto ciò che descrive il suo percorso dentro a La Fattoria. Ricordiamo molto bene il suo ultimo saluto prima di entrare. La nostalgia è immensa, ci consuma in modo gigantesco. In questo video, volevamo mettere tutti i tuoi momenti migliori e più grandi all’interno di questo reality, in particolare i suoi legami, i suoi partner e tutto l’amore che è stato costruito in questi mesi. Ogni giorno cresce solo l’orgoglio di aver visto Dayane donna, ragazza, madre e tutte le altre cose buone che ha fatto. La sua fedeltà ci ha fatto capire quanto sarà dalla parte di chi ha bisogno di una mano, di un consiglio, di un abbraccio e di quella compagnia che scalda l’anima. Grazie per aver seguito il tuo cuore, il tuo intuito e ciò in cui credi. Ti amiamo, Dayane Mello!