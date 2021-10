Davide Silvestri sta conquistando l’affetto del pubblico fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Dentro le quattro mura, invece, le principessine etiopi continuano a denigrare ed offendere il suo modo di fare.

Davide Silvestri svela perché è rimasto in silenzio dopo gli attacchi

Anche ieri sera, dopo un confronto in diretta, le principesse del GF Vip hanno continuato a screditare l’attore. Al termine della puntata, Davide ha svelato ad Alex Belli per quale motivo ha preferito rimanere in silenzio:

Avrei preferito fossero venute da me a chiedermi scusa per le offese. Magari potevano dirmi ‘scusa per averti dato della me**a, adesso nominaci pure, ma è stato un nostro momento di sfogo’. – riporta Biccy – Invece nulla, fanno anche le vittime. Il fatto che sono giovani non è una scusante, non glielo perdono. Se continuano così si rovinano da sole.

Davide Silvestri avrebbe preferito vedere in nomination le tre sorelle insieme a Samy Youseef:

A me sarebbe piaciuto che fossero in nomination le sorelle con Samy. Almeno così si rompeva questo giochino del gruppo che stanno facendo. Invece penso che ora potrebbe uscire Amedeo. Da Raffaella e dalle sorelle me lo potevo anche aspettare, ma da Ainett no. – riportano i colleghi di Biccy – Ci sono rimasto proprio male su di lei. Ha detto con molta enfasi ‘quello se ne deve andare’. Non le ho fatto nulla, la vedevo anche tenera. Lei mi ha davvero spiazzato, sono sincero ragazzi. Adesso ho tanta gente da poter nominare. Cosa dovevo commentare su quel video di Clarissa e Lulù? Era incommentabile. Si commentano da sole per quello che hanno detto. In quel gruppo stanno tutto il giorno a parlare male degli altri.