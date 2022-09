Daniele Dal Moro, prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 7, ha deciso di fare delle precisazioni svelando per quale motivo pesava le sue corteggiatrici quando sedeva sul trono di Uomini e Donne.

Daniele Dal Moro fa delle precisazioni prima del GF Vip 7

Per evitare di ricevere ulteriori messaggi stupidi e soprattutto inutili, ora vi spiego una cosa. Quando ho fatto il tronista a U&D non ho pesato delle ragazze perché (come molte persone monocellulari suppongo) mi interessasse sapere il loro peso corporeo. E questo pensavo (sbagliando) fosse una cosa chiara anche al più stupido degli esseri umani. Bensì perché mi fecero una proposta (perché, giusto per ricordarvelo, o quantomeno farlo presente, in un programma televisivo non è Daniele Dal Moro che decide quello che si fa o non si fa). L’idea iniziale, associata al fatto che la mia fisicità è spesso anch’essa erroneamente associata a una ricerca ossessiva compulsiva della perfezione fisica anche nel gentil sesso… Era quella di far passare invece un bel messaggio in televisione. Nelle schede dei provini che mi erano state date c’era peso e altezza (e quelle schede non le ho di certo fatte io). Chiaramente il problema che potesse passare un messaggio sbagliato sapevamo ci fosse, ma abbiamo voluto (sempre sbagliando) rischiare.

Che dirvi… sarò stupida io ma non capisco il senso.



Daniele Dal Moro ha cercato di spiegarlo:

In sostanza pensavano che la mia figura associata a questo tema potesse giovare in maniera positiva alla causa, e vi dirò che alla fine me ne ero convinto anch’io. Quello che non sapevamo invece era che da lì a poco ci sarebbe stata una pandemia globale che avrebbe di colpo interrotto ogni singola ripresa, nonché la messa in onda delle puntate già registrate come il continuo di questa storia.

Esattamente, la sua figura doveva giovare a quale tema? “Ho l’addominale lascia stare la pasta asciutta sennò tu non l’avrai mai?”.

In ultimo, ha chiosato:

Ora… Sono anni che prendo insulti e critiche gratuite. E non mi sono mai lamentato né ho mai fatto alcun tipo di intervista per chiarire questa cosa perché, primo, credo che ci decide di esporsi a livello mediatico si debba prendere oneri e onori e, secondo, perché chi mi conosce sa che sono una persona molto riservata, che racconta i ca**i suoi a poche persone, che ha fatto dei programmi televisivi sempre e solo per il puro piacere di fare un’esperienza e non per sfruttare in qualsivoglia modo la popolarità ottenuta (e credo che dopo più di tre anni in cui non sono mai comparso in tv, né sui quotidiani di gossip che trattano queste cose, né ho mai rilasciato un’intervista in mia difesa, né ho mai fatto promozioni sui miei canali social di alcun tipo, nemmeno delle mie molteplici attività imprenditoriali, credo di potermi permettere di dire! In sostanza, io non voglio nulla, solo che non mi ca**te più il ca**o con questa storia perché di por***e ne ho già lette a sufficienza.

Amic*, in sintesi questo ragazzo non vuole che si parli di questa cosa al Grande Fratello Vip e, come potete vedere, la solita simpatia che lo contraddistingue è rimasta intatta.

I 24 nomi ufficiali del Grande Fratello Vip 7

Carolina Marconi (ex concorrente Grande Fratello)

Wilma Goich (cantante)

Patrizia Rossetti (conduttrice)

Ginevra Lamborghini (cantante e sorella maggiore di Elettra Lamborghini)

Elenoire Ferruzzi (icona trans)

Pamela Prati (showgirl)

Sofia Giaele De Dona (influencer /Ti spedisco in collegio)

Antonella Fiordelisi (ex schernitrice, influencer, ex corteggiatrice di Temptation Island)

Nikita Pelizon (influencer, ex Temptation Island, Ex On The Beach, Pechino Express)

Sara Manfuso (giornalista e moglie del PD Andrea Romano)

Gegia (attrice comica/ vincitrice “Ritorno al presente”)

Cristina Quaranta (ex Ragazza di Non è la Rai/Velina/Isola dei Famosi)

Giovanni Ciacci (costumista e conduttore)

Edoardo Donnamaria (assistente di Forum)

Charlie Gnocchi (speaker radiofonico, inviato di Striscia la Notizia e fratello minore di Gene Gnocchi)

Antonino Spinalbese (imprenditore ed ex di Belen)

George Ciupilan (influencer, ex Il Collegio/La Caserma)

Attilio Romita (giornalista)

Amaurys Perez (ex pallanuotista, e concorrente di Ballando con le Stelle, Pechino Express, Si può Fare!, Isola dei Famosi, Bake Off).

Luca Salatino (ex tronista)

Alberto De Pisis (influencer, l’ex fidanzato di Taylor Mega e amico di Giulia Salemi e Soleil Sorge)

Marco Bellavia (attore e conduttore)

Daniele Dal Moro (ex GF e tronista)

A questa lista si potrebbe aggiungere anche Sergio Assisi così come anticipato dal settimanale Oggi.