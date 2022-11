Dopo il ricovero d’urgenza in ospedale, rientrando nella Casa del Grande Fratello Vip 7, Daniele Dal Moro ha fatto intendere di non doversi agitare svelando, tra le righe, cosa gli è accaduto.

Daniele Dal Moro svela per quale motivo è stato ricoverato

“Non mi fate arrabbiare. Io non dovrei nemmeno alterarmi, perché mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale con l’ambulanza ma non posso parlarne di questa cosa, però sì mi hanno ricoverato. Non posso dire cosa mi sentivo ma sapeste cosa è successo… Vi dico solo che ho passato la notte in bianco”, ha affermato Daniele appena tornato in Casa.

A quanto pare, secondo le mie superstar di Twitter, Dal Moro avrebbe avuto un fortissimo attacco di panico che avrebbe costretto la produzione del GF Vip a ricoverarlo in ospedale per delle analisi e tutti gli accertamenti del caso.

Io non prenderei molto sul serio Daniele oggi. Ha avuto un forte attacco di panico, è stato ricoverato ( ed è ipocondriaco) è sotto effetto di xanax, non riesce a dormire e ha litigato con un suo amico.

È pesante, ok, ma sta davvero male al momento #gfvip #incorvassi #nikiters — Roberta Charl (@Chaz_Lannie) November 22, 2022