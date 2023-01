Dana Saber ha avuto una fortissima crisi di nervi nella Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente, secondo il racconto di Antonella Fiordelisi, avrebbe perfino aperto la porta rossa per andare via e lasciare il reality show.

Stava uscendo. L’ho fermata dalla porta rossa. – ha confidato Antonella al resto del gruppo – ho messo la valigia qua, se ne stava andando. Ragazzi vi sto dicendo che uno non è che sclera apposta… è lo stesso discorso di altre volte che ti è successo mesi fa. Uno se sta così, se reagisce così, è perché non sta bene in questo momento.

La Fiordelisi ha continuato:

No ‘dinamiche’, ‘lo fa apposta’, ‘questa ci è venuta a prendere per il cul*’. Non funziona così e ve lo rispiego per la seconda volta, non funziona così. Un po’ di sensibilità da parte di chi l’ha attaccata.