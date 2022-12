Dana “punta” George al GF Vip, l’ironia del web: “Ecco perché le piace!”

Colpo di scena al GF Vip: a Dana piace George Ciupilan! E’ questa la notizia post natalizia che da qualche ora circola nella Casa del GF Vip e che ha già scatenato l’ironia sui social. Proprio così: dopo aver puntato Antonino, la Saber starebbe tirando dritta verso George.

Gran parte del popolo social ha appreso con grande sorpresa l’interesse di Dana per George. La giovane neo Vippona avrebbe confidato di avere un vero e proprio debole per Ciupilan, sia sul piano prettamente fisico e dunque estetico, che caratteriale.

A incentivare il suo interesse, spronandola a farsi avanti, ci sta pensando Antonella Fiordelisi, con la quale la Saber si è confidata.

#gfvip SCOOP!!!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥A DANA PIACE GEORGE IN TUTTO SIA CARATTERIALMENTE CHE ESTETICAMENTE! UN PREGIO DANA CE L’HA E’ UNA BUONGUSTAIA!

E mentre qualcuno sospetta che Dana possa aver provato un inaspettato interesse per George solo perché avrebbe compreso di essere molto amato fuori dalla Casa del GF Vip, c’è anche chi ha ironizzato intravedendo una certa somiglianza – reale – con un personaggino citato nei giorni scorsi da Dana.

Voi cosa ne pensate? Noi siamo ancora sotto shock!

Dana sa che George fuori e’ amato e vuole la ship con lui. Prima prova a creare la dinamica con Antonino (ma lui non la caga di striscio) poi litiga con tutte per la clip in puntata, e ora George. Dana sei troppo prevedibileee #gfvip #Gintonic

— Stanislav Goran (@ginnsks) December 26, 2022