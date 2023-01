La vita nella Casa del Grande Fratello Vip non deve essere facile da gestire. E così, dopo una ipotetica quiete, esplode sempre nuovo la tempesta. Dana Saber qualche giorno fa si era scagliata contro Giaele De Donà parlando in arabo.

Dana ha detto alcune frasi in arabo e, secondo le mie superstar di Twitter, avrebbero anche un significato preciso e non sarebbero di certo delle esternazioni positive o adulatorie:

In nome di Allah Dio clemente misericordioso, questa mi farà il malocchio, ha gli occhi brutti (inteso sempre come malocchio), e ha una fronte come un’autostrada. È gelosa… è gelosa…