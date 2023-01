Dopo la lite furiosa con Giaele De Donà, Dana Saber ha fatto le valigie trasferendosi nella piscina del Grande Fratello Vip. Per fortuna, l’intervento di Daniele Dal Moro ha rimesso le cose al posto giusto ma, nel contempo, ha scatenato il nuovo gossip.

Dana nuda nel letto di Daniele al GF Vip?

Per evitare che Dana rimanesse a dormire in piscina al freddo, Daniele gli ha proposto di dormire nel suo letto: “E’ troppo umido, la chiamo a dormire con me, tanto ho il letto libero finché non torna Antonino…”.

E mentre Wilma cercava di convincerla a riposare sul divano, la Saber ha accettato l’invito di Dal Moro (si dice per fare un dispetto a Nicole Murgia, sua acerrima nemica cotta di Daniele).

Daniele si è recato in piscina con Wilma ed ha fatto rientrare Dana portandola sulle spalle (gesto dolcissimo che mi ha fatto “sciogliere”).

Daniele, darling ha difeso le fragilità di Dana con tutti.

È andato in piscina (lei avrebbe dormito lì) e l’ha riportata dentro sulle spalle,cercando anche di strapparle un sorriso.

SEI PROPRIO IL DARLING CHE HO SCELTO#GFvip #denzzzers #nikiters #incorvassi #gintonic #donnalisi pic.twitter.com/RpLPo8Yfy8 — Cali (@Cali_Gr) January 7, 2023

Dana, una volta sotto coperta, ha deciso di togliersi il reggiseno rimanendo nuda (per metà) sotto le coperte. Interrogato dalla Fiordelisi: “Ma che ci faceva nuda con te?”, Daniele si è fatto una risata.

C’è qualcosa che dobbiamo sapere? (Nel frattempo, per onestà intellettuale, vi diciamo pure che le mie superstar di Twitter sostengono che la Saber avesse un body sotto).