Cristina Ferrara e Raul si frequentano: la foto che lo conferma

Uomini e Donne, Cristina Ferrara e Raul Dumitras sempre più vicini: le segnalazioni e la foto che fa parlare i fan

Negli ultimi giorni sui social si è acceso il gossip intorno a due volti molto noti del mondo di Uomini e Donne e Temptation Island: Cristina Ferrara e Raul Dumitras. I due, secondo diverse segnalazioni, sembrano essere sempre più vicini, tanto da far pensare a una vera e propria frequentazione.

Già nelle settimane scorse si era parlato di un possibile flirt tra Cristina e Raul, ma nelle ultime ore i rumors si sono intensificati grazie a nuove testimonianze raccolte dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Alcuni fan hanno raccontato di aver avvistato la coppia in un noto ristorante della Capitale, “Pepe Pizza Tuscolana”. Secondo quanto riferito, Ferrara e Dumitras sarebbero apparsi molto complici e tra loro ci sarebbe stato anche un bacio. Ecco la testimonianza diffusa online:

“Ciao, ho appena visto Raul Dumitras e Cristina Ferrara che si baciavano. Non ho potuto fare foto per rispetto della privacy, ma erano da soli e molto affiatati. Raul indossava un cappellino verde e bianco e fumava una sigaretta, Cristina aveva leggings neri, Dr. Martens e una felpa larga.”

La maglietta identica a quella di Raul indossata da Cristina, la foto

A rendere il tutto ancora più interessante c’è un dettaglio notato dai fan più attenti: nelle ultime storie Instagram di Cristina, come fa notare anche il sito IsaeChia, la ragazza indossa una maglietta identica a quella che Raul aveva mostrato in alcuni suoi video. Un piccolo particolare che ha alimentato ulteriormente le voci sulla loro possibile relazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Porro (@giuseppeporro.it)

Intanto, mentre sembra confermata la frequentazione tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, anche i loro ex non sarebbero rimasti a guardare. Chissà se Cristina e Raul decideranno presto di uscire allo scoperto e rendere ufficiale la loro storia anche sui social.