Scontro a U&D tra Gianmarco, Ciro e Cristina: Martina assente

Anticipazioni Uomini e Donne 28 ottobre: confronto tra Gianmarco, Ciro e Cristina, Martina non si presenta “per rispetto dei propri genitori”

Nella puntata di Uomini e Donne registrata oggi, come riportato in esclusiva da Fanpage.it, si è svolto l’atteso confronto tra Gianmarco Steri, Cristina Ferrara e Ciro Solimeno. Martina De Ioannon, invece, ha deciso di non partecipare all’incontro, spiegando di aver già chiarito tutto con il suo ex e di aver preferito evitare la situazione per rispetto dei propri genitori, che sarebbero rimasti feriti da alcune dichiarazioni di Ciro dopo la fine della loro storia.

Gianmarco difende la sua nuova compagna Martina, Ciro dispiaciuto per la rapidità del fidanzamento tra i due

Ciro è stato il primo a prendere parola, manifestando sorpresa e dispiacere per la rapidità con cui Gianmarco e Martina hanno iniziato a frequentarsi, soprattutto dopo aver visto la romana indossare la collana che lui le aveva regalato. Gianmarco ha risposto difendendo la sua nuova compagna, sottolineando che non c’era alcuna intenzione di ferire i rispettivi ex. Entrambi, ha spiegato, si erano semplicemente lasciati trasportare dai sentimenti una volta tornati single.

Cristina in silenzio, Gianmarco chiarisce di aver provato interesse per Martina solo dopo averla incontrata casualmente in un locale a Roma, dopo la fine della relazione

Cristina Ferrara ha ascoltato gran parte del confronto in silenzio, intervenendo solo per ammettere di essere rimasta delusa. La donna ha raccontato di aver percepito da tempo che la mente di Gianmarco fosse altrove, sospettando la presenza di un’altra persona. Gianmarco ha chiarito, però, di aver iniziato a provare interesse per Martina solo dopo averla incontrata casualmente in un locale a Roma e che quell’avvicinamento è avvenuto dopo la conclusione della loro storia precedente. Nessuno dei due avrebbe quindi tradito il proprio partner.

Ciro: “Mi ha lasciato perchè voleva al suo fianco una persona che stava bene economicamente”

Le anticipazioni nel dettaglio di Lorenzo Pugnaloni:

“Ciro ha detto che Martina lo ha lasciato perchè voleva al suo fianco una persona che stava bene economicamente e lui non lo era, poi che il sentimento sicuramente è andato a scemare… soprattutto dopo che si sono visti al The Sanctuary sia Martina che Gianmarco: rivedendosi hanno riprovato un qualcosa dentro. Il tutto è durato una puntata intera.

Gianmarco e Cristina si sono lasciati perché le cose non andavano più, litigavano solo ormai, e lui e Martina si sono iniziati a sentire dopo che Gianmarco si era lasciato da un mese. Gianni è andato parecchio contro Gianmarco, Tina un pò meno ma in alcuni punti anche lei”.

Il commento di Maria De Filippi

“Maria ha detto che alla fine non ha fatto niente di così sbagliato e che, alla fine, anche se Ciro e Cristina soffrono, che non si può comunque controllare i sentimenti.

Gianni ha detto che comunque è felice che si siano ritrovati perchè quando Martina non ha scelto Gianmarco ci è rimasto male, sia lui che praticamente tutti nello studio sperando che la scelta ricadesse su di lui. Martina ha detto a Gianmarco (che poi ha riferito in studio) che i primi mesi che è stata con Ciro sono stati benissimo, poi il sentimento è andato a scendere. Ciro e Gianni sono andati contro Martina per il fatto che lei non si sia presentata oggi. Steri l’ha difesa tantissimo”.