Cosmary Fasanelli rompe il silenzio: quando lasciò Alex e si rimise con Nunzio

Amici, Cosmary Fasanelli torna a parlare di Alex e Nunzio: “Ho ricevuto tanto odio, c’erano tante situazioni dietro e…”

Cosmary Fasanelli è stata tra le protagoniste di Amici di Maria De Filippi. Entrata in corsa, si è fatta notare non solo per la sua danza, ma anche per la vita sentimentale vissuta sotto i riflettori.

Nella scuola, infatti, la ballerina ha intrecciato una relazione con Alex Wyse. Una volta chiusa la storia, si è avvicinata sempre di più a Nunzio Stancampiano, con il quale – dopo una pausa – è ancora oggi fidanzata.

COSMARY FASANELLI NON HO PIÙ PAROLE PER TE pic.twitter.com/ESpLvWCd8q — Asja (@blvssomdiary) September 27, 2023

Ospite a BerAlive Podcast, Cosmary ha ripercorso quell’esperienza, soffermandosi in particolare sulle difficoltà vissute in seguito alla fine della relazione con Alex:

“C’è stato un momento in cui ho ricevuto tanto odio, che poi dicevo ma vi ho rubato il fidanzato a voi? È stato quando è terminata una mia relazione ne ho iniziata un’altra, non ho specificato nel momento in cui ci siamo lasciati cosa è successo, perché, quando quindi nel momento in cui sono venute fuori foto con un altro ragazzo… neanche te le dico le parole che mi dicevano, si parlava di corna e quant’altro e non era così, c’erano tante altre situazioni dietro, ma anche lì… pure che io ti dico che non l’ho tradito, tu continuerai a pensare che sono una poco di buono. Mi avesse invitato la Toffanin probabilmente l’avrei detta la verità, ma mettermi a fare una storia contro persone che non mi conoscono, penso ma ne vale la pena? Io ci stavo male veramente, pubblicavo qualche storia ma non mi mostravo mai”.

Le frecciatine di Virginia Vorraro

Cosmary ha poi parlato del rapporto con gli altri sfidanti del talent e delle polemiche nate dopo la sua vittoria nella sfida contro Virginia Vorraro, che non prese bene l’eliminazione:

“Ad Amici ci sono le sfide, io sono uscita contro John Erik e mica me la potevo prendere con lui poverino, cosa c’entra? Meritava più di me in quel caso. Ho ricevuto tantissime interviste e commenti contro dalla ragazza che è uscita contro di me e di cui non voglio fare neanche il nome. Dicevo, ma lo capisce che non ho scelto io di entrare? Ha scelto un giudice chi fare entrare e chi fare uscire. Se io e te andiamo a scuola e io prendo 9 e tu 10 non me la posso prendere con te, al massimo ti prendo come esempio, vado dal professore e gli dico cosa hai fatto in più di me per farlo anche io”.

“La bellezza può essere uno svantaggio”

Infine, la ballerina ha raccontato il suo rapporto con la bellezza, spiegando come a volte possa trasformarsi in un’arma a doppio taglio:

“Da piccola la mia mamma e la mia insegnante di danza mi dicevano che per via del mio aspetto dovevo sempre studiare e lavorare più degli altri e dimostrare e questo ha sempre tirato fuori il meglio di me in tutto, però mi dicevano che non dovevo far sì che fossi solo la bella ragazza. Anche la mia insegnante mi diceva che sul palco tendeva a guardare la mia bellezza e quindi dovevo dimostrare anche di essere più brava degli altri, se no sarebbe passato solo quello. È un vantaggio, ma non dovevo farlo diventare più della mia bravura”.