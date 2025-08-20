Senza Cri e Antonia dopo Amici stanno ancora insieme? La risposta

Senza Cri e Antonia: più unite che mai dopo Amici – e finalmente libere di mostrare il loro legame

Dal momento della conclusione di Amici, è come se Senza Cri e Antonia avessero trovato una nuova aria di libertà per vivere indisturbate la loro relazione. Le due cantanti, molto amate dal pubblico, sono apparse sempre più affiatate e complici, come dimostrano gli scatti e i video condivisi sui social.

Mano nella mano in un centro commerciale

Secondo quanto riportato da Gay.it, le due sono state riprese mano nella mano in un centro commerciale vicino a Milano, durante un evento con i fan. I video, pieni di sorrisi e tenerezza, sono subito diventati virali su TikTok, Instagram e X.

Una scelta consapevole: niente censorie in tv

In molti avevano ipotizzato che la produzione di Amici avesse tagliato eventuali momenti affettuosi tra le due. Ma Senza Cri ha chiarito senza esitazione: “Nessuna censura dalla produzione, è stata una scelta nostra non mostrarli”. Anche in una recente intervista a Verissimo, ha ribadito che la produzione l’ha sempre supportata e ascoltata, aggiungendo che il suo obiettivo resta la musica.

Il nuovo scatto che testimonia il loro amore

Dopo la fine di Amici, Senza Cri e Antonia continuano a mostrarsi sempre più unite. Lunedì 18 agosto hanno condiviso un nuovo scatto sui social: nella foto appaiono abbracciate, con Senza Cri che dà un bacio sulla guancia ad Antonia. Entrambe vestono in modo casual, con jeans, t-shirt e cappellino. L’immagine ha fatto impazzire i fan ed è l’ennesima conferma del forte legame che le unisce, sia nella vita privata che fuori dal programma.