Cosa ha detto Nathaly per rischiare la squalifica? La sua reazione: “Speriamo non si sentano le cose che ho detto” – VIDEO

Nathaly Caldonazzo ha commentato la “frase gravissima” che potrebbe costarle la squalifica dal Grande Fratello Vip. Proprio oggi la concorrente è sparita per un paio di ore e poi è “ricomparsa” durante il momento radio.

I miei instancabili amici di Twitter hanno scovato un video dove Nathaly parla proprio di quel momento, nella speranza che non facciano vedere il suo pesante sfogo nel corso della prossima diretta.

Ma ieri come ho sbroccato? Speriamo non si sentano le cose che ho detto, non c’ho visto più… ho trasceso di brutto. Ieri ho trasceso veramente di brutto, che caduta di stile sì… ma quando sbrocchi succede in questo modo. Oggi ci pensavo, speriamo che non lo facciano vedere.

Video di ieri pomeriggio.

Nathaly: “Ieri come ho sbroccato.. speriamo non si sentano le cose che ho detto..ho trasceso di brutto. Ma si vedrà?”

Basciano ride e la rassicura: “No spero di no, ma tanto era tutto un BIP BIP BIP.”#gfvip pic.twitter.com/4f3jXNOKnG — BL 🧚‍♀️ (@rainbow20202020) February 23, 2022

Cosa avrà detto Nathaly ancora non lo sappiamo ma Jessica Selassiè, anche per questa determinata frase, ha detto di volerla fuori dalla porta rossa:

Non me ne frega proprio niente di lei, non mi fa più piacere… sapendo poi questa roba qui che è schifosa, proprio ti dico ciao. Spero che te ne vai da questa porta rossa con tanto di cuore te lo dico.

Nel frattempo sul web, sono emerse le più disparate ipotesi. Da un’offesa al padre delle Selassiè, ad uno sfogo personale fino all’argomento politico tirato fuori da Miriana: