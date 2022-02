Nel pomeriggio di oggi, a poche ore dalla nuova diretta dalla Casa del Grande Fratello Vip con la 41esima puntata del reality, come da tradizione Alfonso Signorini ha svelato quali sono le anticipazioni del nuovo appuntamento nel corso del daytime. Alex Belli ed il suo ritorno nella spiatissima Casa di Cinecittà sarà il protagonista indiscusso della serata.

Ormai non è più un mistero: Alex Belli entrerà questa sera nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip. Probabilmente però la sua reazione alla vista di Delia Duran non sarà solo di amore ma anche di delusione.

E’ quanto ha lasciato intendere Alfonso Signorini nel corso delle anticipazioni di oggi, durante le quali ha svelato:

Notizia di oggi è che Alex Belli ritorna nella casa del Grande Fratello Vip per restarci e per fare chiarezza nel suo rapporto con le donne che in questo momento animano la sua vita, ovvero Delia e Soleil. Chi si sceglierà tra le due? Verso chi si orienterà? Non lo sappiamo.

E soprattutto come reagirà Alex Belli alle immagini di Delia, che da quando si sente una donna libera, cavalca questa libertà facendo la corte spudoratamente agli altri uomini della casa? Dopo aver conquistato Barù, lei si è avvicinata anche al giovane Antonio. Sarà un incontro tra Alex e Delia da non perdere perchè pare che lui vedendo queste immagini nel daytime non abbia particolarmente gradito.