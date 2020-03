Il nuovo bilancio sul Coronavirus in Italia relativo alle ultime 24 ore continua a non essere affatto rassicurante. A riferire il bollettino è stato come di consueto il per l’emergenza Angelo Borrelli. Sono in tutto 33.190 i malati di Coronavirus nel nostro Paese, con un incremento rispetto a mercoledì di 4.480. Il numero di morti in Italia ha invece superato quelle complessive della Cina.

Coronavirus ultime notizie, i bollettino

Le vittime di Coronavirus in Italia sono 3.405, con un incremento rispetto a mercoledì di 427. Le persone guarite sono invece 4.440, 415 in più di ieri. Sono infine 2.498 i malati ricoverati in terapia intensiva, 241 in più rispetto a ieri.

Fontana a Pomeriggio 5

La situazione in Lombardia resta drammatica. I positivi al Coronavirus sono 19884, 2171 in più. I ricoverati sono 7.387(182 in più), mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 1006, 82 in più, e i decessi 2168, 209 in più come reso noto dall’assessore regionale al Welfare di Regione, Giulio Gallera.

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento a Pomeriggio 5 ha spiegato che per affrontare l’emergenza coronavirus “chiederà al governo un massiccio utilizzo dell’esercito per garantire il ferreo rispetto delle regole vigenti”.

L’esercito, ha spiegato, serve come “deterrente a chi continua a circolare, partendo dalle corsette e dalle passeggiate in libertà”. Quindi ha aggiunto:

Non è una vacanza per cui si va al parco, è una guerra. In guerra, normalmente, si hanno restrizioni e sacrifici molto maggiori.

