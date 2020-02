Il Coronavirus approda in Tv dopo essere esploso come una bomba tra le mani anche in Italia. La situazione è di assoluta emergenza nonostante l’invito diffuso a mantenere la calma ed evitare allarmismi inutili. Restare calmi in Lombardia e Veneto, tuttavia, è una impresa alquanto ardua, soprattutto nelle ultime ore. Ma come si stanno comportando le varie testate giornalistiche? Il TgLa7, ieri sera, ha preso una decisione importante.

Coronavirus, TgLa7 interamente dedicato all’emergenza

TgLa7, nell’edizione delle ore 20.00 di ieri, venerdì 22 febbraio, ha deciso di dedicare l’intera durata al tema del coronavirus, lanciando un unico titolo e stravolgendo così l’intera scaletta. L’attenzione si è concentrata su quelli che, almeno fino a ieri sera, erano i 14 casi di contagio in Italia.

Durante i 10 anni del TgLa7 guidato da Enrico Mentana, non era accaduto quasi mai che il notiziario si concentrasse su un solo argomento, ma così è stato per l’edizione di ieri sera, sottolineando ancora una volta il tema scottante del momento e il livello di emergenza. Il tutto riassunto con un unico titolo a tutto schermo.

E’ stato lo stesso Mentana a spiegare: “Questo tema si mangia tutto il resto”, dopo 25 minuti di Tg interamente basato sul virus proveniente dalla Cina. Solo dopo le 20.25, dunque, è stato dato spazio all’unico fuori programma dell’edizione, relativo al fallimento del vertice europeo.

Niente politica, dunque, come voluto dallo stesso giornalista: