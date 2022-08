Nonostante il Grande Fratello Vip non sia ancora iniziato, le polemiche in merito ai concorrenti sono già dietro l’angolo. Per questo motivo, si è espresso in merito pure Maurizio Costanzo, tra le pagine del settimanale Nuovo.

Costanzo interviene sul cast di “sconosciuti” del Grande Fratello Vip

Come ben sapete, il celebre giornalista romano, cura una sua rubrica televisiva all’interno del giornale diretto da Riccardo Signoretti. Una telespettatrice del GF Vip, si è detta contraria all’ingresso della sorella di Elettra Lamborghini nella Casa.

Costanzo ha cercato di spegnere la polemica sul nascere: “La sorella di Elettra diventerà famosa andando al GF Vip…Che c’è di male?”, si è domandato il giornalista.

Dopo i volti poco sconosciuti (ma tanto amati) dello scorso anno, Signorini ha voluto riprovarci nuovamente. Del resto, squadra che vince non si cambia.

Il Grande Fratello Vip partirà il prossimo 19 settembre in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Al fianco di Signorini, questo anno, troveremo Orietta Berti e Sonia Bruganelli (che ci ha ripensato).

Concorrenti GF Vip, tutti i nomi

La prossima edizione del GF Vip 7 si preannuncia molto interessante sotto vari profili. Se lo scorso anno Alfonso Signorini aveva puntato sulla storia di disabilità raccontando la vita di Manuel Bortuzzo, quest’anno affronterà un nuovo delicato tema grazie alla presenza di Giovanni Ciacci, che un anno fa ha scoperto di essere sieropositivo.

Non è da escludere che si possa parlare anche di un’altra tematica lasciando trapelare l’ipotesi di un concorrente transgender.

Chi potrebbe entrare in Casa? Da qui sono prontamente scattate alcune ipotesi più o meno fattibili e la prima potenziale concorrente a venire in mente è Elenoire Ferruzzi.

Nella Casa più famosa d’Italia potrebbe entrare anche un/a cuoco/a oppure esperto/a di food.

Tra gli altri possibili concorrenti spazio anche per Pamela Prati, Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini, George Ciupilan e Antonella Fiordelisi.

Tra gli altri possibili nomi emersi sono saltati fuori anche quelli di Gegia, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Teresa Langella, Umberto Smaila con il figlio Roy e Brenda Asnicar.