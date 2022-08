Lulù Selassiè, nuove precisazioni su Deddy: “Vi svelo perché non mi metterei mai con lui…”

Lulù Selassiè, dopo il gossip che l’ha vista protagonista insieme a Deddy, ha deciso di rispondere alle domande dei follower facendo pure delle precisazioni sul suo rapporto con l’ex cantante di Amici 21.

La ex concorrente del Grande Fratello Vip si è raccontata ai follower tramite il box di domande di Instagram, svelando per quale motivo il viola è il suo colore preferito in assoluto:

Come mai questo amore per il viola? Perché è il colore magico… porta magia. E’ un colore meraviglioso… è il mio!

Lulù ha confidato anche quali sono i suoi film del cuore: “The Notebook” e “The Bodyguard” e, da perfetta fatina quale è, ha svelato anche il suo potere magico preferito: “Vorrei poter volare”.

Spazio, poi, per il cibo che ama: “Sushi e pasta”.

In ultimo, l’ex gieffina ha raccontato per quale motivo non si metterebbe mai insieme a Deddy:

No, non mi metterei con lui perché è un mio amico! Gli voglio molto bene, è una persona vera e poi abbiamo la stessa passione per la musica. E’ diventato il nostro fratellino.