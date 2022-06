Concorrenti Grande Fratello Vip: spuntano le iniziali di un nuovo nome

Dopo i nomi delle due opinioniste (Sonia Bruganelli avrebbe chiesto di tornare per il secondo anno consecutivo), proseguono le indiscrezioni sul cast di concorrenti del Grande Fratello Vip in partenza dal prossimo 19 settembre.

Davide Maggio, tramite le domande di Instagram, ha risposto ad alcuni interrogativi svelando le iniziali del nome e cognome di un possibile nuovo concorrente: “CM”, di chi si tratterà?

Io continuo a “rilanciare” Matteo Cambi (Cambi Matteo, CM), vedremo se mi sbaglierò oppure no.

Nel frattempo, il giornalista ha svelato altre piccole indiscrezioni parlando dei concorrenti:

Qualche nome valido c’è. C’erano delle trattative con un numero uno dello sport ma non so come si siano evolute le cose.