Vi ricordate il famoso indizio di Alfonso Signorini in merito ad uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip? Era spuntato fuori un pallone e molti sul web, noi comprese, avevamo pensato potesse trattarsi di Diego Armando Maradona Junior in attesa di una nuova occasione in TV.

Concorrenti del Grande Fratello Vip: il figlio di un campione del mondo rifiuta

In queste ore, the pipol ha svelato a chi faceva riferimento il pallone da calcio condiviso da Signorini, mostrando la vera identità di colui che sarebbe dovuto entrare nella Casa del GF Vip (ma ha rifiutato) dal prossimo 19 settembre 2022:

Nicolò Pirlo, figlio maggiore dell’allenatore ed ex campione del mondo Andrea Pirlo, è stato uno dei primi contatti del GF Vip. Nicolò, però, in questo momento della sua vita (dopo aver appeso le scarpette al chiodo) vuole concentrarsi sulla moda e sul marchio che ha lanciato. Dopo un breve approccio, ha preferito (almeno per questa edizione) desistere data anche la giovane età. Ma il ragazzo ha un carattere forte e di lui ne sentiremo parlare.

Qualcuno mi spiega il senso di diffondere pubblicamente un indizio quando la persona in questione non aveva ancora firmato alcun contratto?