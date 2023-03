I concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati avvisati: parla Onestini 

Dopo l’ultima puntata serale del Grande Fratello Vip (sparita dal sito ufficiale di Mediaset Infinity) i concorrenti del reality show avrebbero ricevuto numerosi rimproveri, così come ha svelato Luca Onestini.

L’ex tronista ha fatto una rivelazione importante nel corso della nottata (venendo censurato) che ha messo in evidenza nuovi retroscena sull’attuale andazzo del programma dopo la forte arrabbiatura di Pier Silvio Berlusconi.

“Ieri il GF vi ha fatto la ramazina”, ha svelato Onestini facendo scattare la censura da parte della regia del reality show. Secondo gli utenti dei social, dopo l’avvertimento da parte degli autori, i vipponi avrebbero repentinamente smesso di litigare in favore di una pace “fittizia” ed un po’ “ipocrita”: voi cosa ne pensate?

Onestini a Davide: “ieri il gf ci ha fatti la ramanzina”

Nikita che nonostante tutto ha capito che tutto sto peace and love che si respira in casa per lei non è reale fregandosene di quello che vuole il gf lei la più sveglia e stop #gfvip #nikiters pic.twitter.com/Rk2YujlZZF

— (@Sol3d4dd) March 6, 2023