Concorrenti Grande Fratello Vip 8: Claudio Sona verso la Casa? L’ex tronista di Uomini e Donne ha provato in più di un’occasione a varcare la porta rossa del reality show ma non ci è mai riuscito.

In queste ore, Amedeo Venza ha fatto sapere che Claudio Sona, dopo molti anni e tentativi, potrebbe finalmente entrare dentro la Casa più spiata d’Italia in partenza dal prossimo 11 settembre:

Per quanto riguarda il concorrente del Grande Fratello Vip che è un famoso ex tronista di Uomini e Donne, vi dico che si tratta di Claudio Sona. Non è ufficialmente un concorrente del GF Vip ma ci sono tutti i presupposti per vederlo per la prima volta all’interno della Casa.