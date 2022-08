Concorrenti Grande Fratello Vip, arriva una conferma e spuntano due nomi

Nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7: chi entrerà nella Casa? Spazio per le ultime indiscrezioni provenienti dalla rete dove spuntano altri nomi particolarmente interessati.

Manila Nazzaro in radio ha confermato l’ingresso di Charlie Gnocchi nella Casa più spiata d’Italia. “Lo rinchiudono in casa, quindi se lo tenessero!”, ha ironizzato l’ex Miss Italia.

Poi ha aggiunto ironicamente: “Poveri inquilini!”.

Tra gli altri nomi, la pagina Instagram GFVipNews, ha tirato fuori quello di Edoardo Donnamaria, volto di Forum che sarebbe dovuto entrare nella Casa del Grande Fratello Vip già lo scorso anno.

“La Palombelli riesce a metterli tutti. Allora se volete entrare l’anno prossimo, mandate tutti il curriculum a Forum”, ha aggiunto Alessandro Rosica avvalorando questa indiscrezione.

Sempre la pagina GFVipNews, ha tirato fuori il nome di Valeria Liberati, ex protagonista di Temptation Island:

ma alquanto pare non è così perché sono entrato nella diretta di Valeria Liberati su TikTok e dopo averle chiesto se parteciperà al #GFVIP ha risposto:”Ragazzi, lo so che mi state scrivendo tante domande. Ma il mio manager o comunque da contratto non posso proprio rispondere…” pic.twitter.com/XRCP6laVKZ

— Grande Fratello Vip (@gfvipnews_) August 27, 2022