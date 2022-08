Concorrenti Ballando con le stelle, ecco chi ci sarà: giuria, ballerini e new entry del cast

Dal prossimo 8 ottobre debutterà su Rai1 la nuova edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci ha messo in piedi un cast di concorrenti veramente bomba, pronti a sfidarsi a ritmo di danza e coreografie.

Concorrenti Ballando con le stelle, ecco chi ci sarà: giuria, ballerini e new entry del cast

Ballando con le stelle andrà in onda per 11 puntate, in diretta dall’auditorium del foro italico di Roma. Sorrisi.com ha ufficializzato la lista di concorrenti offrendo delle indiscrezioni interessanti anche sul cast di maestri:

Ecco i protagonisti della 17esima edizione:

Luisella Costamagna

Giampiero Mughini

Dario Cassini

Enrico Montesano

Marta Flavi

Rosanna Banfi

Alessandro Egger

Ema Stokholma

Paola Barale

Lorenzo Biagiarelli

Iva Zanicchi

Gabriel Garko

Alex Di Giorgio

Confermata la giuria: Roberta Bruzzone non ci sarà

La giuria è confermata: ritroveremo Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, pronta a giudicare le performance del suo compagno, lo chef Lorenzo Biagiarelli.

Commentatore a bordo campo ancora Alberto Matano, affiancato da un ospite diverso ad ogni puntata, e l’uscita di scena di Roberta Bruzzone.

Nella parte della giuria popolare, ad affiancare Rossella Erra ci saranno Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

I maestri di ballo

Tra i maestri, ci sarà il rientro di Veera Kinnunen dopo la maternità e quello di Angelo Madonia, che avevamo conosciuto terza edizione dello show in coppia con Pamela Camassa e poi come compagno di ballo di alcune ballerine per una notte nelle successive edizioni.

Ci sarà poi l’arrivo di cinque nuovi professionisti: Pasquale La Rocca, italianissimo vincitore di due edizioni irlandesi e una belga di “Ballando con le stelle”, Simone Casulo, vincitore di due campionati mondiali di show dance, Roly Maden, cubano ma italiano di adozione, il siciliano Simone Arena e Moreno Porcu dalla Sardegna.