In attesa del prossimo 8 ottobre, data di partenza di Ballando con le Stelle 2022, è tempo di fare una nuova rispolverata alla lista dei concorrenti che si preparano a scendere in pista. Se, infatti, su FQMagazine era trapelata la rosa (quasi) ufficiale di Vip che si sarebbero presto cimentati nelle danze, TvBlog nelle ultime ore ha compiuto qualche aggiustamento, sottolineando qualche nome sfumato e aggiungendone altri.

Ballando con le Stelle 2022, concorrenti: Nino D’Angelo non ci sarà

Il cast di concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle 2022 è già destinato a far discutere, soprattutto per la presenza di Enrico Montesano. L’attore si era fatto notare nei mesi scorsi per via delle sue esternazioni no vax.

Tuttavia nelle passate ore sarebbe ‘caduto’ uno dei personaggi emersi, ovvero Nino D’Angelo. Il cantante napoletano, dunque, non farà parte di Ballando sebbene non siano stati precisati i motivi. Nella lista però va ad aggiungersi un altro nome, quello del comico Dario Cassini. Con lui si chiude ufficialmente il cast dei 13 concorrenti di Ballando con le Stelle che vede dunque i seguenti nomi:

Iva Zanicchi Gabriel Garko Enrico Montesano Paola Barale Marta Flavi Luisella Costamagna Giampiero Mughini Rosanna Banfi Alex Di Giorgio Ema Stokholma Alessandro Egger Lorenzo Biagiarelli Dario Cassini

Le altre novità

Ad aggiungere ulteriori novità relativamente alla nuova edizione di Ballando con le Stelle 2022 è stato il blog DavideMaggio.it che scrive:

A bordo campo non ci sarà più la criminologa Roberta Bruzzone, entrata in forza stabilmente nel programma a partire dal 2017. Confermato invece Alberto Matano, arrivato nel 2020. Il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta, di settimana in settimana, verrà affiancato da un ospite diverso che andrà quindi a sostituire la Bruzzone.

Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira saranno nella giuria popolare insieme alla confermata Rossella Erra.