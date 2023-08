Simona Ventura e Giovanni Terzi concorrenti a Ballando con le stelle. Milly Carlucci sta preparando una vera edizione bomba, pronta ad appassionare il pubblico a ritmo di musica e danza sulla rete ammiraglia di Casa Rai.

Con un divertente video condiviso sull’account ufficiale di Ballando, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno confermato la loro partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci che prenderà il via a partire dal prossimo 21 ottobre.

Cosa ne pensate? Affiatati, ironici e innamorati, saranno senza ombra di dubbio i miei concorrenti preferiti!

Secondo Giuseppe Candela, la padrona di casa potrebbe convincere anche la moglie di un compianto ma soprattutto amatissimo conduttore Rai.

Stiamo parlando di Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente nel 2018. Ecco cosa scrive, in merito, Giuseppe Candela rispetto al prossimo cast di Ballando con le Stelle 2023:

Carlotta Mantovan a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci continua a lavorare al cast della nuova edizione, molti nomi sono stati svelati proprio da Dagospia.

Ne aggiungiamo un altro. La conduttrice corteggia da tempo la giornalista, moglie dell’amatissimo Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018 e legato a Carlucci da una storica amicizia.

Lo scorso anno Mantovan aveva partecipato allo show come ballerina per una notte, ora la trattativa per inserirla nel cast è in corso. Ma bisognerà convincere Carlotta alle prese con qualche dubbio…