Concorrenti Ballando con le Stelle 2023: i primi 4 nomi “certi”, colpaccio per Milly Carlucci

Milly Carlucci ha le idee chiare: ciò che vuole lo ottiene e questo vale certamente per il suo Ballando con le Stelle, lo show giunto alla 18esima edizione e che si appresta a tornare nelle prossime settimane con una strepitosa stagione ricca di protagonisti di primo livello. Chi saranno i concorrenti?

Concorrenti Ballando con le Stelle 2023: i primi 4 nomi “certi”

Mentre la grande macchina organizzativa non si ferma neppure in questi primi giorni di agosto, Milly Carlucci prepara il colpaccio ed in vista di Ballando con le Stelle 2023 ha pensato a dei nomi bomba.

Lei evidentemente cerca di depistare per non svelare tutto e subito, ma ci ha pensato Giuseppe Candela, penna di Dagospia, a renderli noti.

Si tratterebbe della conduttrice di Rai2, Simona Ventura, del celebre chef e volto televisivo Bruno Barbieri, del cantante Bobby Solo e di Teo Mammucari, che arriva su Rai1 dopo aver lasciato Le Iene e Tu si que vales.

Si tratta di quattro nomi bomba che già erano circolati con insistenza in questi giorni. Chi saranno i prossimi concorrenti di Ballando con le Stelle 2023?