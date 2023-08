Giuseppe Cruciani non sarà al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista. Come sapete, infatti, questo ruolo è stato affidato a Cesara Buonamici che sarà l’unica presenza parlante dello studio oltre ad Alfonso Signorini e Rebecca Staffelli (nuova regina dei social).

Cruciani, intervistato da TVBlog, ha parlato del Grande Fratello Vip facendo delle precisazioni pure su Ballando con le stelle:

Il Grande Fratello Vip? Non c’è stato mai niente, non ho mai ricevuto telefonate, nulla di nulla. Poi se della cosa si è discusso altrove non lo so. Non è mai esistita la mia candidatura come opinionista. Possono scrivere ciò che vogliono, ma non c’era niente di vero.

E per quanto riguarda Ballando, ha precisato:

Pure qui non c’è stato niente. Nulla si realizza se il conduttore di un programma, cioè la Carlucci, non ti telefona per proporti un progetto. E questo non è avvenuto. Poi intorno a lui ci sono tante persone, agenti, intermediari, autori che fanno il loro mestiere.

Al ruolo di giudice a Ballando non ho mai pensato. Nella vita mai dire mai, ma non sarebbe nelle mie corde. Non ho mai ballato e non ho mai guardato cinque minuti di danza in televisione, non saprei da dove cominciare. Riconosco comunque che sia uno show di grande successo, un prodotto top.