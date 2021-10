Ex del Grande Fratello Vip, retroscena cachet e telecamere: “Pagata benissimo per non fare nulla!”

Barbara Alberti intervistata da Peter Gomez durante La Confessione, ha svelato alcuni retroscena sul Grande Fratello Vip: “Pagata benissimo per non fare nulla. Nessuna comunicazione col mondo, un grande carnevale”.

Barbara Alberti svela dei retroscena sul Grande Fratello Vip

A casa non ne potevano più di me, avevo avuto un grosso shock, ero stata aggredita e stavo molto male. Al Grande Fratello Vip avevo questa idea di protezione. Avevo una casina per conto mio.

Barbara Alberti ha parlato pure delle telecamere svelando un piccolo retroscena:

Le telecamere del GF Vip? Te ne dimentichi subito. Dopo un giorno non esistono più. Infatti fai delle figuracce… Un giorno stavamo facendo un pettegolezzo tremendo e ad un certo punto ho detto ‘ ci sono le telecamere’. Non l’hanno neanche mandato in onda, per fortuna.

E per quanto riguarda la sua decisione di abbandonare prima del previsto ha raccontato: