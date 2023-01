Lo scontro acceso tra Luca Onestini e Soleil Sorge, questa volta avvenuto in studio, ha scatenato il fratello del Vippone, Gianmarco Onestini, che via social è tornato all’attacco della neo opinionista. Gianmarco è stato tirato in ballo anche nel corso dello scontro dalla stessa Soleil.

Scontro tra Soleil e Onestini: Gianmarco interviene

Scontro accesissimo tra Luca Onestini e Soleil Sorge, questa volta direttamente nello studio del GF Vip. L’opinionista chiamata a sostituire con Pierpaolo Pretelli Sonia Bruganelli, ha esordito:

Puoi chiamarmi liana se vuoi, liana. Sai quelle con cui Tarzan si dondola da una parte all’altra? Puoi chiamarmi liana perché finalmente ti ho dato l’ennesimo modo di emergere. Se sono qui per te? Io sono qui come opinionista in sostituzione della Bruganelli e ringrazio per l’opportunità e tu non hai nulla a che fare con questo. Sei casualmente capitato nel tuo ennesimo reality. Non so come possa fare a rosicare visto che ti ho lasciato al Grande Fratello Vip ed ancora qua ti ritrovo. Tra l’altro pure peggiorato perchè lasciatelo dire, ti ricordavo molto più simpatico.

Lo scontro è andato avanti con le accuse di Soleil che ha dato del manipolatore al suo ex e “bugiardo pericoloso”:

Quello che ha tradito per primo non sono stata io. Compravi i follower e la tua famiglia ha cercato di comprarli a me. Ho scoperto migliaia di cose prima che entrassi. Tu e tuo fratello!

Un confronto che continua ad aggiungere un certo alone di mistero… fuoco e fiamme in questo confronto tra Soleil e Luca! #GFVIP pic.twitter.com/B1qISRK8MJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 2, 2023

Sentendosi chiamare in causa, Gianmarco Onestini è intervenuto su Twitter replicando a Soleil:

Che non valessi niente come “opinionista supplente” l’hai dimostrato chiaramente, che non valessi niente come persona lo sapevamo già da tempo. L’invidia e il rancore ti accecano e ti rendono ridicola.

L’invidia e il rancore ti accecano e ti rendono ridicola. #gfvip7 — Gianmarco Onestini (@GOnestini) January 3, 2023

A quando lo scontro a tre?