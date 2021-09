Coming out al Grande Fratello Vip? Spunta l’indiscrezione

Coming out al Grande Fratello Vip? Secondo Deianira Marzano qualcosa potrebbe accadere a breve nella Casa più spiata d’Italia. Ed in effetti, questa edizione potrebbe essere la prima senza alcun concorrente della comunità LGBT+.

Coming out al Grande Fratello Vip?

“Un uccellino mi ha detto che nella casa ci sarà un concorrente che probabilmente farà outing: sarà vero?”, queste le parole dell’esperta di gossip che però ha sbagliato il termine.

In questo caso, infatti, qualora decidesse di dichiararsi volontariamente, si tratterebbe di un coming out e non di un outing.

Outing e coming out, qual è la differenza?

COMING OUT – L’espressione “coming out” dall’inglese vuol dire “uscir fuori“: in italiano possiamo tradurlo come “dichiararsi”, uscire allo scoperto in maniera volontaria. Tiziano Ferro ha fatto coming out così come Ricky Martin, Mika e George Michael.

Gabriel Garko, con la lettera ad Adua Del Vesco nella Casa del Grande Fratello Vip ha fatto coming out, ribadendolo anche a Verissimo con Silvia Toffanin.

OUTING – La parola outing deriva dall’inglese e viene utilizzata quando una persona è “outed”, ovvero “scoperta”, “esposta”. Questo è ben differente dal coming out in quanto si rivelano i gusti sessuali di una persona senza il suo consenso diretto.

Con l’outing rendiamo noto l’orientamento sessuale di una persona senza il suo benestare e, in alcuni casi, anche violandone la privacy. Naturalmente i casi possono variare.