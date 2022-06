Edoardo Tavassi nei giorni scorsi è tornato in Italia dopo l’esperienza in Honduras all’Isola dei Famosi. A sette giorni dalla finale ha dovuto abbandonare il sogno di poter concorrere alla vittoria insieme all’amico (e vincitore) Nicolas Vaporidis.

Come sta Edoardo Tavassi? I dubbi

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha fatto il suo ingresso nello studio dopo l’abbandono a causa di un infortunio al ginocchio. Si parlava di problemi ai legamenti per i quali i medici non se la sono sentita di farlo proseguire nella sua avventura honduregna.

Ieri sera però proprio le sue condizioni di salute hanno provocato qualche sospetto, dal momento che Edoardo è apparso in studio in perfetta forma fisica. Se qualcuno infatti si aspettava di vederlo claudicante, con tutore o stampelle, alla fine così non è stato.

Sui social inevitabilmente non si sono fatti attendere i commenti di chi ha messo in dubbio la reale gravità del problema domandandosi se davvero non fosse stato in grado di sostenere la finale, come aveva paventato anche la sorella Guendalina.

In modo particolare c’è chi ha avanzato un paragone con Mercedesz Henger, la quale ha sostenuto la finale con tanto di tutore alla mano. Cosa ha davvero impedito a Edoardo di restare fino alla fine in Honduras?

Le reazioni social

Edoardo che ha praticamente lasciato intendere che il ginocchio si è già ripreso e Mercedesz con tanto di tutore alla mano seduta in Palapa. Pensieri sono stati fatti. #isola — contechristino (@contechristino) June 27, 2022

Ma seriamente hanno mandato via Edoardo, vincitore sicuro dell’isola, ed ora in studio cammina come se niente fosse? MA VERAMENTE? #isola — Emilyyyy (@walynotinparis) June 27, 2022