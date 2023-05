Come è morta Monica Sirianni, ex del Grande Fratello? La procura apre un’inchiesta: i dubbi

E’ giallo attorno alla morte di Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello, deceduta lo scorso 5 maggio in circostanze ancora tutte da chiarire. Sulla scomparsa della 37enne nata a Sidney da genitori calabresi, la procura di Lamezia Terme ha aperto una inchiesta per accertare le eventuali responsabilità.

Come è morta Monica Sirianni, ex del Grande Fratello? L’inchiesta

Monica Sirianni, tornata in Italia da alcuni anni, nel 2011 partecipò al Grande Fratello. Prima della morte, sebbene risiedesse in una città lombarda, la donna si trovava a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, paese di origine dei genitori e dove si trovava da alcuni giorni.

Secondo le ricostruzioni riportate anche da TgCom24, pare che l’ex gieffina abbia avvertito un malore mentre si trovava in un bar con alcuni amici. Trasportata in ospedale sarebbe deceduta poco dopo il ricovero. Su disposizione della procura è già stata eseguita l’autopsia sul corpo della 37enne, mentre i carabinieri della compagnia locale si stanno occupando delle indagini.

L’inchiesta mira a fare luce sui numerosi punti oscuri e sulle circostanze ancora poco chiare dietro la morte di Monica. Nei prossimi giorni si saprà se dall’autopsia eseguita siano emersi dettagli sospetti o elementi che possano fare chiarezza sulle cause della morte, al momento inspiegabili.

Monica Sirianni, tra l’altro, fino a quel momento stava bene e non aveva avvertito alcun sintomo che potesse fare presagire una morte così prematura e improvvisa.

La 37enne faceva l’insegnante di inglese e, dopo la partecipazione al Grande Fratello, aveva lasciato il mondo dello spettacolo e della tv.