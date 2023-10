Arriva la nuova classifica di Tale e Quale Show 2023, al termine della quinta puntata del varierà di Rai1, andata in onda nella prima serata di ieri 20 ottobre. Alla conduzione, come sempre, abbiamo ritrovato Carlo Conti, mentre in giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Ma chi è stato il vincitore della puntata? Scopriamo a seguire la classifica e le esibizioni del prossimo venerdì.

Classifica Tale e Quale Show 2023 e vincitore della quinta puntata

La quinta puntata di Tale e Quale Show 2023 ha visto Lorenzo Licitra vincitore, avendo avuto la meglio sugli altri concorrenti con la sua esibizione omaggio al compianto Alex Baroni. Alle sue spalle, Luca Gaudiano e poi Jo Squillo.

Ecco di seguito la classifica completa della puntata di Tale e Quale Show del 20 ottobre e i relativi punteggi assegnati dalla giuria:

Lorenzo Licitra (Alex Baroni): 64 punti Luca Gaudiano (Hozier): 59 punti Jo Squillo (Annie Lennox): 58 punti Alex Belli (Mr. Rain): 55 punti Ilaria Mongiovì (Shakira): 53 punti Guenda Goria (Elettra Lamborghini): 46 punti Jasmine Rotolo (Rihanna): 46 punti Ginevra Lamborghini: 41 punti Pamela Prati (Renato Zero): 33 punti Paolantoni e Cirilli con P. Insegno e P. Pretelli (Village People): 25 punti Scialpi (Nick – Cugini di Campagna): 24 punti

Le prossime esibizioni

Ecco cosa imiteranno i concorrenti di Tale e Quale nella prossima puntata del varietà di Carlo Conti: