Infortunio per Maria Teresa Ruta a Tale e Quale Show, ex vippona prende il suo posto: ecco chi la sostituisce

Maria Teresa Ruta verrà sostituita nel corso della prossima puntata di Tale e Quale Show che andrà in onda questo venerdì sera: per quale motivo? Così come svelato dai colleghi di TVBlog, a causa di un infortunio la concorrente è costretta a saltare un giro: ecco quale ex del Grande Fratello Vip (a lei molto familiare) prenderà il suo posto.

Cattive notizie per Maria Teresa. Secondo quanto apprendiamo la nota conduttrice televisiva impegnata di questi tempi a Tale e quale show ha sùbito un piccolo infortunio. Per fortuna niente di grave, ma pare che l’ex conduttrice della Domenica sportiva sia stata vittima di una frattura durante la preparazione della sua prossima esibizione nello show del venerdì sera di Rai1.

La Ruta avrebbe dovuto vestire i panni di Elettra Lamborghini.

Ecco chi la sostituirà:

Nello specifico pare che Maria Teresa Ruta si sia rotta una costola. Questa cosa le impedisce di sostenere la prova nella quinta puntata di Tale e quale show, in cui doveva imitare Elettra Lamborghini. La notizia dell’ultimo minuto è dunque che Maria Teresa Ruta non prenderà parte alla prossima puntata dello show del venerdì sera della prima rete della Rai. Ci si augura che lo stop forzato sia solo per una settimana. Ma chi prenderà il suo posto nella puntata di venerdì di Tale e quale show? Secondo quanto apprendiamo la soluzione si troverà in famiglia. Maria Teresa infatti sarà sostituita dalla figlia Guenda Goria.