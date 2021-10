La prima puntata di Ballando con le Stelle 2021 si è conclusa con un colpo di scena rispetto alla classifica finale. Morgan, dopo aver sorpreso tutti, si era classificato primo grazie ai voti della giuria, ma è clamorosamente scivolato al secondo posto sorpassato all’ultimo minuto da Arisa, che ha conquistato il gradino più alto del podio. Tutto merito dei 50 punti del tesoretto assegnati da Alberto Matano e Rossella Erra.

Classifica Ballando con le Stelle 2021, prima puntata

La classifica finale di Ballando con le Stelle non è piaciuta particolarmente a Selvaggia Lucarelli, che ha contestato quanto accaduto esprimendo il suo commento:

Mi sembra una classifica un po’ dopata, il primo posto di Morgan ci stava tutto…

La stessa padrona di casa ha ritenuto clamoroso il colpo di scena finale che ha rimescolato le carte in tavola. La classifica vede così all’ultimo posto Fabio Galante che tuttavia non è stato eliminato nella prima puntata. In base alla classifica segreta data dalla somma dei voti della giuria e quelli del pubblico da casa che si è espresso via social, è riuscito comunque a superare il turno ed a passare all’appuntamento del prossimo sabato.

A conquistare i primi tre posti in classifica sono stati Arisa, Morgan e Mietta in merito ai quali Milly Carlucci ha annunciato:

Queste coppie sono ai primi tre posti della classifica e sabato prossimo partiranno con un bonus di 10 punti!

Ecco di seguito la classifica completa dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle: