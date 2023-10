Anche la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2023, andata in onda nella prima serata di sabato 28 ottobre, non ha visto alcun eliminato. La classifica finale, complice anche l’assegnazione del tesoretto, ha regalato non poche sorprese. Scopriamo quali sono state le coppie che hanno dominato il podio e cosa è successo nel corso del secondo appuntamento.

Classifica Ballando con le Stelle 2023 ed eliminato del 28 ottobre

Milly Carlucci ha guidato anche la seconda puntata di Ballando con le Stelle, tentando di tenere a bada alcuni momenti di alta tensione che hanno visto protagonista una parte della giuria. L’annunciato spareggio che vedeva Rosanna Lambertucci contro Antonio Caprarica, alla fine non c’è stato ma entrambi i concorrenti hanno subito un malus di 10 punti.

Al termine delle esibizioni di tutte le coppie di concorrenti, ecco qual è stata la classifica con i relativi punteggi:

Wanda Nara – Pasquale La Rocca 50 punti

Simona Ventura – Samuel Peron 45 punti

Lino Banfi – Alessandra Tripoli 35 punti

Lorenzo Tano – Lucrezia Lando 34 punti

Ricky Tognazzi – Tove Villfor 32 punti

Teo Mammucari – Anastasia Kuzmina 41 punti

Paola Perego – Angelo Madonia 29 punti

Giovanni Terzi – Giada Lini 26 punti

Antonio Caprarica – Maria Ermachkova 21 punti

Carlotta Mantovan – Moreno Porcu 18 punti

Sara Croce – Luca Favilla 17 punti

Rosanna Lambertucci – Simone Casula 14 punti

Alberto Matano ha assegnato il suo tesoretto di 50 punti ad Antonio Caprarica ed alla sua partner Maria Ermachkova, mentre Rossella Erra ha dato i suoi 25 punti a Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina. Ecco quindi qual è stata la classifica finale ufficiale al termine della seconda puntata:

Teo Mammucari – Anastasia Kuzmina 56 punti

Wanda Nara – Pasquale La Rocca 50 punti

Antonio Caprarica – Maria Ermachkova 46 punti

Simona Ventura – Samuel Peron 45 punti

Lino Banfi – Alessandra Tripoli 35 punti

Lorenzo Tano – Lucrezia Lando 34 punti

Ricky Tognazzi – Tove Villfor 32 punti

Paola Perego – Angelo Madonia 29 punti

Giovanni Terzi – Giada Lini 26 punti

Carlotta Mantovan – Moreno Porcu 18 punti

Sara Croce – Luca Favilla 17 punti

Rosanna Lambertucci – Simone Casula 14 punti

Teo Mammucari – Anastasia Kuzmina, Wanda Nara – Pasquale La Rocca e Simona Ventura – Samuel Peron sono state le tre coppie più votate sui social e partiranno con un bonus di 10 punti, mentre non è stato annunciato alcun eliminato.