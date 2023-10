Lo scontro tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi ha catturato l’attenzione del pubblico del Grande Fratello scomodando anche doppiatori in rete. Cinzia TH Torrini, regista di Elisa Di Rivombrosa, è intervenuta in merito facendo delle precisazioni.

Raggiunta da Tag24, la regista ha confermato l’esistenza della lettera che Jane Alexander ha citato nel corso del confronto con Beatrice Luzzi: “E’ tutto vero, le ho anche spiegato chi erano le altre due artiste arrivate ai casting finali”.

La regista ha aggiunto:

Non è vero quanto dichiarato da Beatrice Luzzi, io i provini li faccio in prima persona e per quel ruolo ne ho viste 150 e lei non era nella rosa di quelle che avevo scelto.

Cinzia TH Torrini ha lanciato una stilettata nei confronti dell’attuale concorrente del Grande Fratello:

Credo che a Beatrice non sia andato giù non aver fatto Elisa di Rivombrosa, la sua è stata una polemica fuori luogo e che avrebbe potuto evitare.

E per quanto riguarda la questione doppiaggio-Jane Alexander, conclude:

Molti attori vengono doppiati da altri perché spesso non possono ridoppiarsi per motivi di lavoro, in quel caso l’accento di Jane non andava bene per il personaggio e quindi abbiamo optato per quella soluzione.