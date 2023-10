Quello che è accaduto nell’ultima puntata del Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander, rispetto alle accuse della prima di averle “soffiato” il ruolo di Lucrezia Van Necker nella serie Elisa di Rivombrosa, ha sollevato un vero e proprio polverone. Ad intervenire è stata anche una nota doppiatrice e direttrice del doppiaggio, Lilli Manzini.

La professionista del doppiaggio è stata chiamata ad esprimere il suo punto di vista sulla questione e a tal fine ha realizzato un video su TikTok per dire la sua, replicando soprattutto alle parole della Vippona.

Secondo Beatrice, infatti, quel ruolo sarebbe dovuto spettare a lei e la conferma arriva anche dal fatto che Jane Alexander sia stata doppiata. Tuttavia, la nota doppiatrice ha ricordato come anche le maggiori attrici italiane siano state doppiate nel corso della loro carriera:

Beatrice si lamentava del ruolo che le avrebbero sottratto in Elisa di Rivombrosa. Sostiene che Jane Alexander non fosse adatta per il fatto che è stata doppiata. Non è che se un’attrice italiana viene doppiata significa che è un cane e che non sappia recitare. Questo assolutamente no, anche perché Sophia Loren che è una grandissima attrice è stata doppiata spesso e volentieri dall’attrice stessa. Non è che si sia mai lamentata. E’ successo anche a Claudia Cardinale e a tantissime attrici.

La Manzini ha però voluto fare dei chiarimenti in merito:

Io che sono doppiatrice e quindi posso dire la mia su questo discorso del doppiaggio, non ha rilevanza il fatto che Beatrice debba dir a Jane Alexander ‘no, non andavi bene, tanto che sei stata doppiata’. Cosa reiterata nella discussione, più volte. Mando un messaggio anche a Beatrice, che forse lo vedrà mai.

Io non parteggio né per una né per l’altra, io parteggio per il doppiaggio e vi assicuro che il doppiaggio è una cosa in più quando si tratta di interpretazione. Se è stato ritenuto opportuno che Jane Alexander fosse doppiata, quella è una decisione della produzione, del regista. Ma non per questo Jane Alexander non andava bene per il suo ruolo perché magari non aveva la voce adatta, non significa niente. Si è bravissimi attori anche quando si è doppiati.