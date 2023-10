Beatrice Luzzi “scartata” da Elisa di Rivombrosa: interviene un doppiatore

Beatrice Luzzi e Jane Alexander si sono confrontate in diretta nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello. Le due attrici hanno parlato di Elisa di Rivombrosa e l’attuale concorrente del reality ha “accusato” l’altra di essere stata doppiata.

“Io non ho detto che mi hai sfilato il ruolo, da quello che so mi hanno detto questo. Mi par inoltre ti hanno doppiata perché sei mezza americana, tu magari visto che ti hanno doppiata non eri quella giusta”, ha affermato Beatrice Luzzi.

Jane si è presentata con una lettera della regista Cinzia TH Torrini che le dava ragione, così come Massimiliano Varrese, totalmente dalla parte della Alexander.

Tuttavia, il popolo dei social la pensa diversamente, compreso il doppiatore Federico Casadei:

Da doppiatore posso dire ha TOTALMENTE ragione Beatrice, perché per un attore essere doppiati se non per la lingua, è segno di essere veri “cani”. Cioè, spiego meglio: doppiano le Arcuri, le Alexander, i Varrese, non la Luzzi o Elio Germano o Benigni.

I VERI attori non si doppiano se non recitano in altra lingua. Non doppiano Salvatore Esposito, D’Amore, Marchioni, Borghi, Pastorelli o Germano. Entiendes Jane e Varrese?

Alexander, ricordata SOLO per QUEL ruolo, ringrazi la doppiatrice EMANUELA ROSSI (VERA LUCREZIA VAN NECKER e voce di star internazionali), che la terza stagione di Elisa di Rivombrosa con Alexander NON DOPPIATA, non la seguì NESSUNO! E non lo dice la Luzzi, ma gli ascolti.