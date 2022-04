Ciao Darwin 9 ci sarà? Sonia Bruganelli fa uno spoiler 

E se i colleghi di TVBlog, rispondendo alle domande televisive, hanno smentito la possibilità di una nuova edizione di Ciao Darwin (la nona per l’esattezza), Sonia Bruganelli lascia intuire che, invece, potrebbe tornare.

Condividendo proprio una storia del celebre blog televisivo che scarta la possibilità di un ritorno in TV di Ciao Darwin, la Bruganelli ha commentato: “Io vi adoro ma mi chiedo… da chi non è prevista? Da voi?”.

E quando un utente ha chiesto delucidazioni in merito, Sonia ha risposto in maniera molto vaga con una “emoji”.

Personalmente farei carte false per rivedere una nuova edizione di Ciao Darwin, specie dopo una stagione TV “disastrosa” come questa.

Tra Ultima Fermata, Big Show e La Pupa e il Secchione Show, Mediaset dovrebbe proprio investire sul format evergreen e di sicuro successo come il programma condotto da Paolo Bonolis.

Nel 2020, proprio Sonia Bruganelli intervistata da Dagospia aveva parlato del successo di Ciao Darwin 8:

Non c’è un segreto per raccontare il successo di questa trasmissione. Fa divertire e alla gente piace, perché qui è tutto reale senza finti sentimenti. L’ultima puntata ha fatto il botto con il risultato più alto della programmazione. Paolo lavora meno di me, perché io organizzo tutte le sue trasmissioni. In pratica, lui arriva quando ci sono le prove e poi in occasione della puntata.